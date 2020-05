Se billedserie Arkæolog Trine Borake i gang med en udgravning bag Lille Fuglede Kirke. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Forsvarer sin Ph.d. online Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsvarer sin Ph.d. online

Kalundborg - 12. maj 2020 kl. 17:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mulighed for en usædvanlig oplevelse på fredag den 15. maj kl. 13, når Trine Louise Borake, museumsinspektør i Museum Vestsjælland, forsvarer sin Ph.d. med titlen »No man is an island«. Alle kan nemlig være med med online via Zoom.

Når Trine Louise Borake i mange år har siddet med detektorfund fra Vestsjælland og især fra områderne rundt om Tissø og Ringsted, har hendes hjerne kogt i forsøget på at sætte fundene ind i en anden sammenhæng end den gængse. For der var noget, som ikke passede.

Begge lokaliteter, Tissø Og Ringsted, har indtaget en central position i Vestsjælland og i fortællingen om Danmark i jernalder, vikingetid og frem i middelalderen. Det voldsomt stigende antal detektorfund, som dygtige og engagerede detektorfolk har bragt for en dag i de sidste årtier, udfordrer imidlertid denne position. En analyse af de mange detektorfund, der er fundet i området omkring de to centrale lokaliteter, danner fundamentet i Trine Louise Borakes afhandling.

Det er et vigtigt bidrag til forskningen, der alt for sjældent inddrager det enorme potentiale, detektorfundene giver. På en lang række detektorpladser i Vestsjælland finder man ikke kun tegn på handel og håndværk. Her er også fundet kostbare, sjældne og importerede genstande samt genstande, der normalt knyttes til samfundets øverste lag som våben og rideudstyr.

Hvis sådanne prestigefulde genstande ikke var forbeholdt en elite, men var tilgængelige for en langt større del af befolkningen end hidtil antaget, hvordan skal man så forstå samfundets indretning og de sociale relationer og dynamikker?

Der er ikke enighed om hverken Tissøs eller Ringsteds økonomiske baggrund og om deres relation til det omkringliggende samfund. Har der siddet en konge eller høvding her med magt over det omkringliggende område? Hvad har deres økonomiske basis i så fald været og hvordan har de forvaltet og udmøntet deres magt? Med baggrund i detektorfundene kan denne fortælling nuanceres og vendes på hovedet.

Trine Louise Borake har udført sin Ph.d. for Museum Vestsjælland og i den periode været tilknyttet School of Culture and Society, Aarhus Universitet.

Forsvaret af Ph.d.: No man is an Island - Anarchism and social complexity in Western Zealand 550-1350 er pga. coronavirus kun tilgængelig online via Zoom den 15. maj kl. 13.

Adgang fås via en mail til Charlotte Appel på phd.hac@cas.au.dk senest den 14. maj kl. 13.