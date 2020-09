Artiklen: Forsvarer i bommert: Glemte at møde i retten sag om terpentinhundene

Onsdag skulle Østre Landsret have truffet en endelig afgørelse i sagen om terpentinhundene fra Eskebjerg, hvor en 58-årig kvinde i december fik en dom for uansvarlig behandling af 15 hunde på en adresse i Eskebjerg.

Men da hverken den 58-årige kvinde, der kommer fra København, eller hendes forsvarer mødte op i Østre Landsret onsdag morgen, valgte landsretten at udskyde sagen.

Efter et par telefonopkald, kunne en ansat ved landsretten meddele, at forsvareren havde taget fejl af dagen, og at han befandt sig i Næstved til en helt anden straffesag.