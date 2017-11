Se billedserie Irene Wiborgs (billedet) afløser er fundet, og det bliver Anne Fabiansen, der tidligere har været forstander på Tølløse Slots Efterskole. Foto: Søren Kloster Sørensen

Forstander takker af efter 28 år

Kalundborg - 24. november 2017 kl. 11:03 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Irene Wiborg har været fast inventar på SIK - Sprogcentret i Kalundborg gennem mange, mange år, men efter nytår er det slut.

Da stopper den snart 70-årige forstander nemlig efter 28 år på Sprogskolen i Kalundborg.

- Da jeg blev 65, var jeg ikke klar til at at stoppe, så der besluttede jeg at blive ved, til jeg fyldte 70 - hvis jeg kunne holde mig sund og rask. Det er jeg stadig, men nu føler jeg mig klar til at sige farvel, siger Irene Wiborg, der fredag markerer sin afsked med en reception i sygehusets gamle kantine, hvor asylcentret nu har café.

Hun kan se tilbage på et spændende arbejdsliv med mange livsbekræftende minder, men også med talrige udfordringer på grund af skiftende vilkår for sprogskolerne.

- Integration er jo et område, som har høj politisk bevågenhed, og det er danskundervisningen en stor del af. Lige nu har vi bare kun ét fokus, som alene peger på at få vores kursister i arbejde. Tanken er, at hvis bare de arbejder, så er det fint nok. Den holdning er jeg lidt bange for, for det betyder mindre tid på Sprogskolen, siger Irene Wiborg.

Hun er bange for, at sprogkundskaberne ikke når op på et tilstrækkeligt niveau til, at flygtninge kan forstå og tale med om værdier og debatter i det danske samfund. At vi ikke kommer tættere på hinanden.

- I tiden op til vi fik Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister, er der forsket rigtig meget i, hvad der virker bedst, og hvordan man bedst lærer sproget og bliver en god medborger. Men som systemet er strikket sammen nu, så arbejder man imod bedre vidende for at tækkes nogle politiske retninger. Det er synd, siger hun.

Irene Wiborgs afløser er fundet, og det bliver Anne Fabiansen, der tidligere har været forstander på Tølløse Slots Efterskole.

Læs hele interviewet med den afgående forstanders kritiske blik på den danske integration i Nordvestnyt fredag.