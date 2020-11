En 37-årig mand forsøgte onsdag formiddag at flygte fra politiet, efter han var involveret i et trafikuheld på Holbækvej. Foto: Lars Sandager Ramlow

Artiklen: Forsøgte at flygte efter biluheld

Forsøgte at flygte efter biluheld

Onsdag formiddag klokken 10.24 modtog politiet an anmeldelse om et trafikuheld i krydset mellem Asmindrup og Holbækvej, hvor to biler var stødt sammen.