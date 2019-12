Børn- og Familieudvalget skal onsdag tage stilling til et forslag om at flytte Ungdommens Uddannelsesvejledning til Kalundborg Jobcenter. Fæere skoler er dog bekymrede. Foto: Henrik Brøsti Jørgensen

Forslag om at flytte UU-vejeledning

På onsdagens møde i Børn- og Familieudvalget skal udvalget tage stilling til et forslag om at flytte ungevejledningen (den såkaldte UU-vejledning) fra center for Børn, Læring og Uddannelse til Kalundborg Jobcenter.

Skoler og faglige organisationer udtrykker bekymring over planer om at rykke kommunens ungevejledning fra skolerne og til Kalundborg Jobcenter. Frygten går blandt andet på, at fokus kommer til at være på erhvervslivet frem for elevens uddannelse.

