Hans Kurt Jørgensen (DF) foreslår at der skal rejses skov lige i udkanten af Kalundborg på Årby Lyng. På billedet ses fra venstre Mikael Schøitt, formand for for Årby Lyng Grundejerforening, Hans Kurt Jørgensen, Ib Jensen (DN Kalundborg) og Peter Breinholt (DN Kalundborg.

Forslag: Plant en skov på 13 hektar i udkanten af byen

Kalundborg - 17. september 2021 kl. 15:42 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Hans Kurt Jørgensen (DF) ønsker at Kalundborg Kommune får mere skov, og han peger på et 13 hektar stort område på Årby Lyng, som ligger på højre side af Slagelsesvej lige når man kørt ud af Kalundborg by.

- Det handler om at få mere skov og natur, mere biodiversitet, mere dyreliv, mere friluftsliv samt nemmere adgang til naturoplevelser, siger Hans Kurt Jørgensen.

Opbakning fra flere Idéen har han præsenteret for Årby Lyng Grundejerforening, Kalundborg Cycle Club og Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg (DN), som bakker op om idéen.

Konkret foreslår Hans Kurt Jørgensen, at to af de nuværende vandhuller bliver omdannet til søer. Derudover skal der laves et spor rundt i området til mountainbike. Der skal laves en gangsti rundt om søerne og til shelterplads. Hans Kurt Jørgensen forestiller sig også, at der kunne blive lavet en børneskov, hvor børn selv planter et træ, så de får ejerskab til området.

For at finansiere projektet foreslår Hans Kurt Jørgensen også, at der kan bruges sponsorer og man også benytter sig af frivillig arbejdskraft.

Nordvestnyt mødes med Hans Kurt Jørgensen i selskab med Mikael Schiøtt, formand for Årby Lyng Grundejerforening, Peter Breinholt (DN Kalundborg) og Ib Jensen (DN Kalundborg) ved det område, som han ønsker omdannet til skov.

- Vi er jo altid glade for at få mere natur og skov, og det er især en god idé i det her område, hvor der er langt til en skov, siger Peter Breinholt.

Mikael Schiøtt, som bor i Engvejskvarteret, synes også, at det er en god idé med skoven.

- Området er ikke blevet brugt til noget i mands minde, fordi jorden er for dårlig til at dyrke, så det er faktisk oplagt at bruge den til skov, siger Mikael Schiøtt.

Han har præsenteret idéen på seneste generalforsamling i grundejerforeningen,, hvor der blevet taget imod idéen overvejende positivt.

- I forhold til frivillig arbejdskraft, så har vi jo tidligere gjort brug af det i forbindelse med et legepladsprojekt, siger han.

Løfte byområde Skoven kan også være med til at løfte hele boligområdet i denne del af byen.

- Det kan være en oase for de som bor i området, siger Hans Kurt Jørgensen.

Han påpeger også, at det kan få flere mennesker til at bevæge sig, hvilket spiller godt sammen med at Kalundborg er en Bevæg dig for livet visionskommune.

Ib Jensen fra DN Kalundborg peger på, at det en god idé at få nogle midler fra EU eller andre steder til at få rejst skoven, så det bliver gjort på den rigtige måde og i etaper.

- Fem frivillige fra grundejerforeningen kan ikke plante skoven alene, siger Peter Breinholt.

Hans Kurt Jørgensen vil nu gå videre med ideen i det politiske system.