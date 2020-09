Gørlev Skole trænger til et nyt tag, mener administrationen. Der foreslår at der afsættes 12 millioner kroner på budgettet til en istandsættelse i løbet af 2021. Foto: Mie Neel

Forslag: Nyt tag til 12 millioner

Gørlev Skole trænger i den grad til et nyt tag. Det mener administrationen i Kalundborg Kommune, der i sit oplæg til nye anlægsaktiviteter i 2021 foreslår, at der afsættes ikke mindre end 12 millioner kroner til det nye tag.

- Taget på Gørlev Skole er på fire fløje så nedslidt og utidssvarende, at det kræver udskiftning. Tilstanden er i foråret 2020 blevet vurderet af en ekstern rådgivende ingeniør. Der er tale om cirka 1480 kvadratmeter tagflade, underliggende konstruktioner, samt diverse tagelementer, såsom skorsten, vinduer og tagrender, lyder det i forslaget, hvor det anslås, at den samlede regning vil løbe op i 12 millioner kroner.

På Gørlev Skole er der glæde over udsigten til et nyt tag, og i skolens høringssvar til budgetforslaget skriver skolens bestyrelse og MED-udvalg, at tagets forfatning sidste år nær havde resulteret i en sammenstyrtning.