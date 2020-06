Se billedserie Med offentliggørelsen af den massive investering i flere forsknings- og uddannelsesmuligheder i Kalundborg Kommune bliver der også åbnet for projekter, der handler om at udvide paletten af attraktive boliger i Kalundborg. Foto: Nicolai Bak Foto: Kontraframe / Nicolaj Bak/Kontraframe / Thorbjørn Hansen

Forskning sætter skub i Kalundborg

Kalundborg - 26. juni 2020 kl. 08:32 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den netop offentliggjorte investering til at udvikle Stelhøj som et verdensførende hub inden for biotekuddannelse, forskning og innovation skaber behov for flere attraktive boliger i Kalundborg bymidte målrettet blandt andre studerende, forskere, tilflyttere med flere. AP Ejendomme og Kalundborg Kommune har nu indledt et samarbejde om mulighederne.

Med offentliggørelsen af den massive investering i flere forsknings- og uddannelsesmuligheder i Kalundborg Kommune bliver der også åbnet for projekter, der handler om at udvide paletten af attraktive boliger i Kalundborg.

- Nyheden om, at der kommer til at ske en udbygning af aktiviteterne omkring industri, forskning og uddannelse ved Stejlhøj, skaber også behov for, at vi kan stille flere boliger til rådighed for de først og fremmest unge mennesker, der kommer til at have deres daglige gang i kommunen i den forbindelse, forklarer borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune.

Derfor har Kalundborg Kommune også indledt et samarbejde med AP Ejendomme, der i forvejen skal stå for opførelsen af byggeriet af de faciliteter, der skal danne rammen for Biomanufacturing Project House (BPH) på Stejlhøj. Et samarbejde, hvor man allerede er langt med planer for by- og boligudvikling i bymidten.

- Det, vi skal bygge i forbindelse med BPH, skal danne rammerne for uddannelse og forskning i topklasse. Det fortjener også boliger, der kan matche. Vi har indledt et perspektivrigt samarbejde med Kalundborg Kommune og er gået i gang med at finde såvel egnede bygninger som placeringer, som kan danne grundlag for bæredygtige boliger til blandt andre studerende og forskere. Kalundborg Kommune har mange muligheder for at udvikle et miljø, der gør det endnu mere attraktivt, at bo tæt på arbejdspladsen og studiemiljøet. Så det er en opgave vi ser meget frem til at finde løsninger på, understreger administrerende direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson.

Udsigten til at få flere mennesker til byen, også efter fyraften og uden for undervisningstiden ser borgmester Martin Damm frem til:

- Det er almindeligt kendt, at mange bliver boende der, hvor de boede som studerende, såfremt det kan lade sig gøre at finde relevant arbejde i nærheden. Skandinaviens største bioindustrielle klynge ligger i Kalundborg Kommune, så det, der mangler lige nu, er at vi kan tilbyde endnu flere gode boliger i kommunen, siger han.

De grunde og bygninger, der skal i spil, er endnu ikke udpeget, men Kalundborg Kommune og AP Ejendomme går nu i gang med at finde frem til rammerne for at skaffe yderligere boliger til blandt andet de kommende studerende og forskere.