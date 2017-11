Forsinket halloweenfest var en succes

- Det er første gang, at de unge, som er personligt og socialt udfordret, afprøver at næsten på egen hånd at opsætte en fest - med kun lidt støtte fra de ansatte, fortæller Lone Maul, afdelingsleder på Kathøjskolen.

De unge havde lavet pynt. Skåret græskar og der blev blev lavet varme popcorn, klam mad og drikkelse samt diverse ophæng af skeletter og spøgelser. Der blev også lavet en skræk-indgående gyserfilm, som en elev på eget initiativ introducerede som velkomst og start på aftenen. Simon Nilsson, som den unge hedder måtte dog gemme sig lidt under introen, da han var lidt nervøs for de øvrige elevers reaktion. Men alle klappede og roste ham.

Formålet med festen er en naturlig del i at øve sig i at samarbejde om at skabe og opsætte en fest samt være en del af et fællesskab og øve sig i at skabe kontakt med andre unge og måske på sigt knytte netværk og venskaber, som højner trivsel og livskvalitet hos den enkelte unge.