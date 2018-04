Forsigtig ros til kommunalbestyrelsen fra en ellers kritisk borgerguppe. Her talsmand Klaus Vig Ødegaard. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Forsigtig ros til kommunalpolitikere

Kalundborg - 22. april 2018

Der er ros til kommunalpolitikerne fra uventet kant, efter at Økonomiudvalget på sit seneste møde besluttede, at anbefale en tillægsbevilling på 8.258.900 kroner, der skal dække underskuddet på Center for Misbrug og Socialpsykiatri.

- Det er glædeligt, at politikerne har lyttet til de mere end 150 mennesker, som mødte op til borgermødet den 20. marts, siger Klaus Vig Ødegaard, der er talsmand for en borgergruppe, som har forholdt sig stærkt kritisk til nedlæggelsen af 19 stillinger på området.

- Det er helt sikkert et skridt i den rigtige retning, at man nu er kommet til enighed om, at finde penge til at dække det underskud, som man har oparbejdet på Misbrug og Socialpsykiatriens område , fortsætter Klaus Vig Ødegaard, der dog kun vil kalde det en forsigtig og betinget ros til kommunalpolitikerne.

- Det løser ikke de grundlæggende problemer som er på området, og hvis politikerne tror at alle problemer nu er løst, så kan vi godt frygte, at vi indenfor få år igen står i en tilsvarende kattepine, siger Klaus Vig Ødegaard.

Gruppen mener, at Center for Misbrug og Socialpsykiatri er blevet forsømt over en længere periode, og at der simpelthen skal tilføres flere penge til området, hvis situationen skal vendes til det bedre.

- Vil vil følge området tæt i den kommende tid, og særligt når der skal lægges budget for det kommende år, siger han.