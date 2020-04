Forsigtig genåbning af Kalundborg Gymnasium

- Vi begynder med en meget forsigtig og gradvis start. De ældste studerende har fået lov til at vende tilbage til skolen, men hver klasse kommer kun til at være på gymnasiet fysisk en dag om ugen. Resten af deres undervisning bliver digital, fortæller uddannelseschef Trine Fogh Lauridsen.

- Vi har studerende og også undervisere, som enten selv er særligt sårbare eller har familiemedlemmer som er i risikozonen for at blive smittet med coronavirus. Disse vil fortsat have mulighed for at få fjernundervisning, da den fysiske undervisning bliver optaget og streamet ud på internettet, fortæller uddannelseschefen.

- Foreløbig planlægger vi ikke ret langt frem ad gangen. Hvis vi finder ud af, at vi ikke kan leve op til myndighedernes sikkerhedskrav, kan vi hurtigt gå tilbage til kun at have fjernundervisning. Omvendt kan vi også stå i den situation, at statsministeren begynder at åbne yderligere op, så vi kan have flere studerende på gymnasiet, siger Trine Fogh Lauridsen.