Forsamlingshuses økonomi er presset

Siden coronakrisen lukkede Danmark ned, har forsamlingshusene i Kalundborg været uden de sædvanlige aktiviteter som konfirmationer, bryllupper med mere som giver indtægter til forsamlingshusene. - Et slag på tasken, så vil vi miste halvdelen af indtægterne i år, siger Peter Nielsen, formand fra Vinde Helsinge Forsamlingshus samt kasserer i Forsamlingshusenes Fællesråd. Indtil videre har Vinde Helsinge Forsamlingshus mistet omkring 30.000 kroner i manglende lejeindtægt frem til den 1. juni, lyder det fra formanden. Lejeindtægterne går normalt til de faste udgifter som varme og el. Lige nu håber han og de andre repræsentanter for forsamlingshusene i Kalundborg og resten af Danmark, at Landsforeningen Danske Forsamlingshuse kan få en aftale med både kulturministeriet og erhvervsministeriet om en hjælpepakke til. - Der er forsamlingshuse, der er presset økonomisk, og som risikerer at lukke, siger Peter Nielsen, som føler, at forsamlingshusene er blevet glemt i ministerierne.

