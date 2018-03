Dorte Birch stopper som formand for Forsamlingshusenes Fællesråd. Hun ønsker at hellige sig sit formandsskab i landsorganisationen Visens Venner i Danmark. Foto: Per Christensen

Forsamlingshusene indstiller ny formand

Udover Torben Toft Andersen er det også lykkedes at finde en til at tage over efter kasserer Martin Rasmussen (Solbjerg Forsamlingshus), der trækker sig af private årsager. Her har Christina Egholm, ligeledes Solbjerg Forsamlingshus, sagt ja til at stille op.