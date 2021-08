De 19 forsamlingshuse i Kalundborg Kommune håber på, at de så småt kan bevæge sig imod tilstande som før corona, som her på billedet til jazzarrangement i Røsnæs Forsamlingshus. Men det kommer måske til at kræve mere reklame end tidligere. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Forsamlingshuse vil være mere synlige

Kalundborg - 24. august 2021 kl. 09:40 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Der er først for alvor ved at komme liv i forsamlingshusene i Kalundborg Kommune, efter at corona-krisen i nu snart halvandet år har medført endeløse rækker af aflyste, afbrudte eller udskudte planer.

Så nu er tiden kommet til, at de 19 forsamlingshuse ser fremad og forbereder sig på fremtiden. Blandt andet ved at være mere synlige.

- Vi er måske blevet lidt usynlige de seneste 18 måneder, og folk kan godt have glemt os. Så vi skal nok blive bedre til at reklamere for os selv, siger Peter Nielsen fra Vinde Helsinge Forsamlingshus, formand for Forsamlingshusenes Fællesråd i kommunen.

Husk nu reklamerne

Peter Nielsen beskriver udfordringen med en anekdote fra et nyligt arrangement i forsamlingshuset.

Her var linet op til musik med countrybandet Thopper & Kentucky Zigzag, grillen var tændt, og der var tilmed sat telt op for at skabe ekstra plads.

- Til arrangementet kommer en god bekendt hen og siger »Hvad fanden? Jeg har ikke set reklame for det her arrangement nogen steder«, fortæller Peter Nielsen.

Derfor skal forsamlingshusene nok være lidt bedre til at have synligheden for øje, fordi man ikke har været samme type samlingspunkt, som man var før coronapandemiens udbrud.

Det var også et af de emner, som Forsamlingshusenes Fællesråd bragte til bordet, da de tirsdag mødtes med kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg Kommune til et dialogmøde, der har været afventet i snart to år.

- Vi talte blandt andet om, hvordan forsamlingshusene som helhed kan fremstå mere samlet udadtil. For eksempel ved at få flyers med, når kommunen giver velkomstpakker til nytilflyttere, siger Peter Nielsen.

Vigtig økonomisk støtte

Et andet - og mindst lige så vigtigt - punkt, der blev drøftet, drejede sig om de økonomiske konsekvenser, som aflysninger og nedlukning har påført forsamlingshusene.

Tidligere har Kalundborg Kommune bevilliget 10.000 kroner til hver af de 19 forsamlingshuse, men dialogmødet gav en yderligere hjælp til de af forsamlingshusene, som oplever størst pres.

- Der er en pulje på 400.000 kroner, der fortrinsvis er afsat til, at forsamlingshusene for eksempel kan lave klimavenlige forbedringer. Her er vi blevet enige om, at det kommende år må de selv bestemme, hvad pengene skal bruges til, siger Hans Munk (B), formand i kultur- og fritidsudvalget.

De 400.000 kroner vil blive ligeligt fordelt mellem forsamlingshusene.

- Det er rigtig godt, så kan forsamlingshuset selv vurdere, om det er nødvendigt at bruge pengene på at betale for olien, der skal i fyret, eller om der er brug for nye vinduer eller noget helt tredje, siger Peter Nielsen.

Forsamlingshusformanden roser i øvrigt Kalundborg Kommune for at have udvist stor fleksibilitet i en periode, der har været svære for forsamlingshusene i hidtil uset grad.

- De har været virkelig gode at samarbejde med, blandt andet ved at udbetale støtte, selv om vi ikke har kunnet afholde generalforsamlinger, hvilket ellers er et krav. Det samarbejde sætter vi pris på, siger han.