Se billedserie Sådan ser området i dronehøjde ud, som Rema 1000 vil opføre storbyggeri på 2200 kvadratmeter på, såfremt Kalundborg Kommune siger ja. Grunden omfatter både nuværende bygning på Kirkevangen 29a, flere beboelser bagtil - og ind imod Shell-tanken.

Forretningsbyggeri på vej: - En gevinst for Gørlev

Kalundborg - 13. juli 2021 kl. 13:38 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Formanden for teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune, Jakob Beck Jensen (V), er ikke i tvivl om, at det positive forhandlingsresultat mellem Rema 1000 og tre specialbutikker vil blive en gevinst for byen:

- Det er en rigtig god nyhed for Gørlev. Man bevarer sine butikker, og de får alle mere plads. Der er nok ikke tvivl om, at det er en attraktiv placering tæt på landevejen, siger han.

Men projektet skal jo behandles politisk, og en lokalplan skal sendes ud i høring først?

- Jeg kan slet ikke forestille mig, at der ikke vil være politisk opbakning. Da projektet blev forelagt administrationen, var embedsværkets oplæg, at politikerne skulle sige nej. Men det gjorde vi ikke, for vi vil gerne have projektet - og i øjeblikket arbejdes der så på en lokalplan for hele området. Det er min forventning, at vi politisk kan behandle sagen i efteråret, hvorefter lokalplanen skal i høring i fire eller otte uger. Derefter vender den tilbage på udvalgets og kommunalbestyrelsens bord. Jeg forventer, at byggefasen i givet fald kan sættes i gang i løbet af 2022, siger Jakob Beck Jensen.

Aftale på plads

Den bygning, Kirkevangen 29a, som i dag rummer Punkt 1, Lysmesteren og Expert, ejes af installatør Niels Eiland.

Niels Eiland har under hele sagsforløbet givet udtryk for, at nybyggeri på grunden - og et salg til Rema 1000 - kun kunne ske på betingelse af, at Punkt 1, Expert og Lysmesteren skulle inddrages - og at der forelå en aftale mellem ejerne af de tre butikker og Rema 1000.

Det er nu på plads.

Rema 1000 agter at opføre omkring 1200 kvadratmeter butik til supermarkedet foruden 1000 kvadratmeter til Punkt 1, Expert og Lysmesteren.

Det betyder, at den bestående bygning skal rives ned. Det indebærer også, at naboejendomme, som Rema 1000 har sikret sig forkøbsret til, også rives ned for at give plads til storbyggeriet på hjørnet af Kirkevangen, og som strækker sig ind mod naboen på landevejen, Shell-tanken.

I maj mødtes udviklingschef i Rema 1000 Etablering, Jonas Nyrop Vestermann, med Steen Jensen og Jesper Petersen, men disse forhandlinger førte ikke i første omgang til et resultat. Årsagen var, at prisen for at flytte de tre eksisterende butikker ville blive for høj:

- Vi taler om et millionbeløb, og det kan indtjeningen på butikerne ikke matche, sagde Steen Jensen i maj.

I stedet besluttede Punkt 1-ejerne at kigge på nabobyen Høng og det stedlige center der.

- Men vi har ikke lagt skjul på, at vi helst vil blive, hvor vi er, i Gørlev. Derfor er vi også glade for, at der nu er fundet en løsning, siger Jesper Petersen og Steen Jensen.