Det er den såkaldte beskyttede beskæftigelse til handicappede borgere, tvisten blandt andet handler om mellem S-leder Gunver Jensen og tre borgerlige kvinder. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: Formand »mildest talt overrasket« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand »mildest talt overrasket«

Kalundborg - 02. november 2019 kl. 06:49 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

S-leder afviser kritik, som kan dokumenteres sort på hvidt, og refererer til forslag, som slet ikke er aktuelt, siger Socialudvalgsformand Gitte Johansen (V).

*

Jeg er mildest talt overrasket, og jeg ved ikke rigtigt, hvor Gunver Jensen (S) vil hen. når hun til Nordvestnyt siger, at hun er fnysende arrig over vores kritik. Sandheden er, at det, Gunver Jensen afviser skulle være et rødt forslag i budgettet, kan dokumenteres sort på hvidt. Og det bliver ikke bedre af, at hun lægger os forslag i munden, som slet ikke indgår i vores budgetforslag.

Gitte Johansen (V), formand for socialudvalget i Kalundborg Kommune, lægger ikke skjul på, at »budgetdebatten kører på de høje nagler i øjeblikket og frem til afgørelsen ved anden-behandlingen på tirsdag, 5. november«.

- I et læserbrev skriver Gunver Jensen, at tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, Gitte Johansen (V), Anne Marie Hansen (DF) og Anita Winther (K) anfører, at »den røde blok, Løsgænger Gert Larsen, Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet vil spare på beskyttet beskæftigelse (§103) og aktivitets- og samværstilbud (§104). Dette er de tilbud, der gives til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, så også disse mennesker kan få en så normal hverdag, om muligt. Forslaget var, at de skulle have tilbuddet i fire dage i stedet for fem, som de har nu.«

- Gunver Jensen fortsætter, at »det vil aldrig blive en besparelse, vi kan gå med til - uanset hvad. De svageste er og bliver vores hjerteblod. Det er simpelthen usandt, når sådan noget påstås. Min anbefaling til jer skal være, at I koncentrerer jeg om jeres egen politik, i stedet for at udbrede usandheder om andre. Det er under lavmålet, og gavner ingen af de borgere, vi hver især repræsenterer«.

Gitte Johansen fortsætter:

- Sandheden er, Gunver Jensen, at vi aldrig har sagt, at I vil skære aktivitetstilbuddene ned fra fem til fire dage! Hvoraf fremgår det? Det er overhovedet ikke aktuelt. Til gengæld kan det dokumenteres, at rød blok ønsker at spare mere end to millioner kroner på at ændre på visitationen. Ændringer, der vil indebære, at at færre i fremtiden vil blive omfattet af tilbuddet.

Gitte Johansen henviser til det læserbrev, som Anita Winther, Anne-Marie Hansen og hun selv har skrevet, og hvoraf det fremfår:

- S, SF, enhedslisten og løsgænger Gert Larsen spare 2.2 mio. kr. på beskyttet beskæftigelse (§103) og Aktivitets- og samværstilbud (§104). Det er det tilbud man automatisk får, når man visiteres til et bosted, og som gør at borgerne kommer ud og får en hverdag udenfor bostedet også.

Det er beskrevet i notatet, at deres besparelse betyder seks årsværk, når vi når år 2023«.

Gitte Johansen refererer til konklusionen på læserbrevet fra de tre kvinder:

- Det er fair nok, at vi ser forskelligt på, hvor der skal spares og hvor meget, men for det første har vi lagt et budget, der ikke tømmer kommunekassen, og for det andet, så er det os meget på sinde at bibeholde servicen til vores svageste borgere.