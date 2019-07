Se billedserie Ole Eg Pedersen (t.h.), 66-årig praktiserende læge i Ubby, giver selv udtryk for i et læserbrev, at han ikke bliver ved for evigt. Han foreslår, at man opretter et sundhedscenter i Ubby. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Formand glad for ide om lægecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand glad for ide om lægecenter

Kalundborg - 19. juli 2019 kl. 08:03 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en knaldhamrende god ide og godt i spor med, hvad vi arbejder med i udvalget.

Sådan lyder formanden for ældre- og sundhedsudvalget Peter Jacobsens umiddelbare kommentar til Ole Eg Pedersens ide om at etablere et kommende kommunalt sundhedscenter i Ubby. Ideen har den 66-årige praktiserende læge i Ubby givet udtryk for i et læserbrev fredag.

I læserbrevet foreslår Ole Eg Pedersen et sundhedscenter »i lighed med Sønderborg-modellen«. Her henviser han til et sundhedscenter i Gråsten i Sønderborg Kommune, som Peter Jacobsen og direktør i Kalundborg Kommune Søren Ole Sørensen, som tidligere fortalt her i Nordvestnyt, besøgte tidligere i år. I Gråsten er Sønderborg Kommune og Region Syddanmark gået sammen om et sundhedscenter, hvor lægerne lejer sig ind.

- Region og kommune står for vicevært, der er en fælles sekretærordning, og de tre-fire læger kan i det hele taget koncentrere sig om patienterne, forklarer Peter Jacobsen om Gråsten-modellen.

På den måde skal de nye læger ikke lægge et beløb, der ofte er i millionklassen, på bordet for at købe sig ind i en lægepraksis. Lige som det er tilfældet for de læger, der arbejder i udbudsklinikker som Nordic Medicare, som man kender i Kalundborg

- Og det er også netop det, som nogle af de yngre læger fortæller mig, når jeg snakker med dem. De synes, det er for voldsomt at lave så stor en investering. Derfor er vi også tvunget til at gå nye veje, og der tror jeg, at vi bliver nødt til at kigge til den måde, udbudsklinikkerne fungerer på, for de kan jo godt trække læger til Kalundborg, siger Peter Jacobsen.

Han har samtidig forståelse for, at etableringen af sundhedscentre a la Sønderborg kan betyde, at det bliver endnu sværere for de nuværende praktiserende læger, når de går på pension, at få solgt den praksis, de selv har investeret heftigt i.

- Den udfordring anerkender jeg, og jeg har ikke umiddelbart en løsning på det. Grundlæggende ønsker vi ikke at tage brødet ud af munden på de praktiserende læger. Virkeligheden er bare, at vi må gøre noget anderledes, at vi skal finde en løsning, og at den ikke bliver nem at finde, siger Peter Jacobsen og tilføjer:

- Når det er sagt, så tror jeg stadig, at den gamle model med lægepraksisser vil fungere for nogle.

Han afventer i øjeblikket svar på et brev, som han på vegne af ældre- og sundhedsudvalget sendte i sidste uge til regionsrådsformand Heino Knudsen (S). Brevet beskriver netop udfordringerne med lægemangel i Kalundborg, som i øvrigt er et generelt problem i Region Sjælland.

- Det her er en sag, som vi har stor fokus på i udvalget, og som vi over efteråret skal i dialog med lægerne og regionen om, så vi kan finde en fælles løsning, siger Peter Jacobsen.

Han regner med, at ældre- og sundhedsudvalget kan komme med et udspil til en model i slutningen af året eller senest i begyndelsen af 2020. I forhold til Ole Eg Pedersens konkrete ide om at ligge et sundhedscenter i Ubby svarer Peter Jacobsen:

- Det kan sagtens være, at det skal ligge et andet sted end i Kalundborg, og der er ingen tvivl om, at Ubby ligger centralt i kommunen, men det er for tidligt at lægge sig fast på en placering, før vi har lagt os endelig fast på en model, siger han.