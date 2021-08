Lone Varming, formand for Kalundborg Lærerkreds synes, at det bekymrende, at man er gået fra 452 til 400 lærere på to år. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Formand bekymret over 52 færre lærerjob

Kalundborg - 31. august 2021 kl. 18:11 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

I løbet af de seneste to år er der forsvundet 52 lærerstillinger i Kalundborg Kommune fra folkeskolen og specialundervisningen. Man er gået fra 452 til 400 lærere, altså en nedgang på 11,5 procent.

Det fortæller Lone Varming, formand for Kalundborg Lærerkreds i det seneste nyhedsbrev, og tallene stammer fra Kommunernes og Regionernes Løndata i kategorien »Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisningen.«

- Det er vildt og overraskende, og det kan ikke bare forklares med det faldende elevtal, siger Lone Varming.

Flere undervisningstimer end tidligere Hun peger i stedet på, at lærerne har betragteligt større antal undervisningstimer nu end for tre år siden.

Kommunalpolitikerne vedtog i budget 2020, at lærerne skulle undervise 760 timer i stedet for 745 timer om året.

- Det lyder ikke er så meget, men 760 timer er et minimum, mens 745 var et gennemsnit. Derudover har mange lærere over 800 lektioner, siger Lone Varming.

Lærerkredsformanden uddyber, at der udover undervisning også skal være tid til at forberedelse og møder med fagpersoner som socialrådgivere og psykologer.

Specialundervisning spares væk Hun oplever, at man på mange skoler har været nødt til at spare på specialundervisningen, så eksempelvis elever, som har vanskeligt ved at lære at læse, men ikke er diagnosticeret ordblinde, ikke kan få den ekstra hjælp, som de har behov for.

- På nogle skoler har man sparet AKT-funktionen (Adfærd, Kontakt og Trivel, red) væk, og på andre skoler er det skolebiblioteket, siger Lone Varming.

To forklaringer Karl-Åge Hornshøj Poulsen, formand for ældre- og sundhedsudvalget har to mulige forklaringer på, hvorfor Kalundborg Kommune er gået fra at have 452 lærere ansat til 400 lærere i løbet af de seneste to år.

- For det første er der rekrutteringsudfordringen. Før sommerferien var 15-16 vakante stillinger på skolerne, så hvis de ikke er blevet besat, er det en del af forklaringen.

- For det andet er der det faldende elevtal. Det betyder, at der er færre klasser og færre i klasserne, og dermed et behov for færre lærere, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Han tilføjer også, at der i dag 7,7 elever pr. ansatte på skolerne, og det er det samme tal, som for 10 år siden.

Ikke værre end i nabokommune I forhold til lærernes stigning i antallet af undervisningstimer fra 745 timer om året til 760 om året, mener Karl-Åge Hornshøj Poulsen ikke lærerne i Kalundborg Kommune er dårligere stillet end i nabokommunerne. Han peger på, at i Holbæk Kommune har lærerne 780 timer om året i gennemsnit.

- Lærerne kan heller ikke have det store imod at møde eleverne og være mere sammen med dem, siger han.

Ifølge udvalgsformanden er ressourcetildelingen til skolerne det samme gennem de seneste år, og så bestemmer hver enkelt skole selv, hvordan pengene skal bruges.