Lone Varming har været formand for Kalundborg Lærerkreds i otte måneder, og hun er ærgerlig over, at man ikke kunne lave en lokal arbejdstidsaftale i Kalundborg. Foto: Per Christensen

Formand ærgerlig over at lærere ikke bliver hørt

Kalundborg - 15. juni 2021 kl. 14:48 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Kalundborg Lærerkreds holdt generalforsamling på Svebølle Skole med 35 deltagere forleden.

Lone Varming har været lærerkredsformand i otte måneder, og hun havde sat sig for at ville give medlemmerne håbet tilbage og undgå at falde i brokkegrøften.

- Og hvordan er det så gået med det håb efter de første otte måneder af min formandskarriere? Ikke så sindssygt godt faktisk. Eller - det vil sige: På lokalt plan - ude på lærerværelserne, så ved jeg, at der er meget god energi mange steder. Det vender jeg tilbage til senere. Og på landsplan - der blæser i den grad nye og optimistiske vinde - det vil jeg også gerne vende tilbage til. Til gengæld kniber det gevaldigt med det niveau, der ligger imellem - nemlig medarbejdernes vilkår i Kalundborg Kommune, lød det fra den mundtlige beretning fra formanden.

Lone Varming er ærgerlig over, at det ikke lykkedes at lave en lokal arbejdstidsaftale mellem lærerne og lederne, selvom der blev forhandlet ved flere møder.

Kalundborg Kommune er en af de syv kommuner i landet, der har en »ren A20«, som det hedder.

Derfor har lærerkredsen også sendt denne udtalelse til politikerne.

- Vi har også brug for en lokal arbejdstidsaftale, som sikrer transparens og samarbejde. Gå i dialog med Kalundborg Lærerkreds og sæt i gang!

Lone Varming peger på, at lærerne i højere grad skal inviteres ind i maskinrummet,

Hun peger på, at der i mange andre kommuner er et forum, hvor medarbejder- og ledersiden sidder sammen.

Hun kom også ind på, at der ikke er nok lærere på skolerne og at man eksempelvis nogle steder lader pædagoger undervise i musik, billekunst og specialundervisning.

- De få lærertimer får både konsekvenser for de dygtige og de svage elever - og for lærernes mulighed for at få back-up og sparring, lyder det fra formanden.

Hun kom også ind på rekrutteringsproblemet af lærere.

- Vi bliver jo også udkonkurreret af Odsherred og Holbæk kommuner, hvor man har en bedre lokalaftale, siger Lone Varming.

Kommunalvalget blev også berørt.

- Jeg håber også, at vi har fået en ny kommunalbestyrelse, som vil tage ansvaret for at sørge for, at deres medarbejdere bliver opfattet som en uundværlig kilde til energi og

engagement i at levere den bedste velfærd til byens borgere - for vores/lærernes vedkommende - til elever og forældre, sagde Lone Varming.