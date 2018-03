Se billedserie Medarbejderne på Center for Misbrug og Socialpsykiatri er frustrerede over de mange fyringer, som for alvor får virkning senere på foråret. Foto: Per Christensen

Formand: Vi må have mere viden om konsekvens af fyringerne

Kalundborg - 26. marts 2018 kl. 15:23 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer ikke ganske bag på formanden for socialudvalget i Kalundborg Kommune, Gitte Johansen (V), at ansatte i center for Misbrug og Socialpsykiatri oplever frustration efter den administrative beslutning om at fyre og nedlægge ialt 19 stillinger, henved en femtedel af medarbejderstaben. Baggrunden for den voldsomme reduktion er underskud på området.

- Socialudvalget mangler viden om de konkrete konsekvenser af det, der er gennemført. Det skal vi have undersøgt, siger Gitte Johansen - og tilføjer:

- Vi er alle oprigtigt bekymrede, for naturligvis har det en konsekvens, at et større antal medarbejdere ikke indgår i arbejdet.

Tillidsrepræsentant Susanne Jacobsen, FOA, sagde lørdag til Nordvestnyt, at »medarbejderne føler, at vi er ude på dybt vand efter den omfattende fyringsrunde, og lige nu hersker der næsten kaotiske tilstande. Vi har reelt ikke noget overblik over, hvordan vi skal fordele og løse opgaverne fremadrettet, når vi fra 1. april bliver færre til arbejdet«.

Det var ventet, at en rapport fremlagt på det netop overstående økonomi-seminar for kommunalbestyrelsen skulle afdække forholdene - og konsekvenserne. Og rapporten blev også fremlagt på mødet.

- Vi har brug for at få mere præcis viden om, hvad konsekvenserne er for de berørte borgere, der får og har brug for hjælp. Derfor skal vi have sagen tilbage i socialudvalget. Man kan sige det på den måde, at vi skal et spadestik dybere, end vi politisk har været det tidligere i denne sag. der er, sagt på en anden måde, rigtig mange spørgsmål, som vi ikke har afdækket fuldt ud. Vi er slet ikke færdige med denne sag, siger socialudvalgets formand.