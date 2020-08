Peter Jacobsen (DF) er rystet over unges forbrug af hash og vil gerne sætte flere iniativer i gang med henblik på forebyggelse.Foto: Kalundborg Kommune Foto: Line Kongsted

Send til din ven. X Artiklen: Formand: Unges brug af hash kræver handling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand: Unges brug af hash kræver handling

Kalundborg - 12. august 2020 kl. 09:30 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg troede faktisk, at jeg havde læst forkert, da jeg læste, at 30 procent af dem, som har røget hash, havde røget hash inden de fyldte 16 år, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

På ældre- og sundhedsvalgets seneste møde, skulle udvalget beslutte, om man vil støtte Forebyggelsesdagen, hvor temaet denne gang skulle være »Euforiserende stoffer«.

Årsagen til dette tema var blandt andet en spørgeskemaundersøgelse blandt unge på ungdomsuddannel­ser i 2019/2020 i Kalundborg Kommune, der viste, at 34 procent af de unge tilkendegav, at de har prøvet at ryge hash. En stor del (29 procent) var 16 år, da de prøvede at ryge hash første gang, men (29,5 procent) var endnu yngre. 36 procent mener, at hash kun er lidt skadeligt eller ikke skadeligt og en femtedel (20 procent) er blevet tilbudt hash flere gange af deres venner inden for det seneste år.

Ældre- og sundhedsudvalget godkendte, at der blev overført 25.000 kroner til forebyggelsesdagen.

- Det her tiltag, er kun det første step på vejen, fordi det her er noget, som vi skal have lavet om på, siger Peter Jacobsen, som peger på, at der skal laves en handlingsplan.

- Det er en stor udfordring. Vi har jo også mange unge, som ikke får en ungdomsuddannelse, og der kunne måske være en sammenhæng, siger han.

Forebyggelsesdagen finder i sted i løbet af efteråret, og vil bestå af oplæg fra eksperter fra området og handlingsorienterede work­shops.

Der vil blive inviteret kommunale medarbejdere. Det vil for eksempel være skoleledere, lærere, AKT-pædagoger, medarbejdere fra ungdomsskolen, misbrugscenteret, tandplejen og jobcenteret.

Derudover vil der være relevante aktører: Politiet, medarbejdere på ungdomsuddannelserne og foreningsformænd.

Også børn- og familieudvalget, samt ældre- og sundhedsudvalget er inviteret til Forebyggelsesdagen.