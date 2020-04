Lærerkredsformand Karen Sørensen får mange bekymrede henvendelser fra medlemmer.

Send til din ven. X Artiklen: Formand: Lærere er utrygge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand: Lærere er utrygge

Kalundborg - 09. april 2020 kl. 08:01 Af Eva Lyng Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I øjeblikket hober spørgsmålene sig op for Karen Sørensen, som er formand for Kalundborg Lærerkreds, i forbindelse med genåbningen af skoler for eleverne fra 0. til 5. klasse og dagtilbud til de små, som er sat til at begynde den 15. april. - Har vi værnemidler nok? Har vi lokaler nok? Har vi lærere nok? Jeg håber, at man vil lave en langsom genåbning som statsminister Mette Frederiksen lagde op til, og først når skolerne er klar til det, siger Karen Sørensen. Hun har fået mange henvendelser fra bekymrede lærere, som enten selv tilhører risikogruppen eller som har familiemedlem, som er i risikogruppen, og derfor er nervøse for at blive smittet.

Ekstra opsyn i frikvarter Hun fortæller også, at på mange at de små skoler, som går til 6. klasse, vil det næsten være samtlige elever, som kommer i skole igen, og det der vil det være svært at finde ekstra lokaler. I frikvartererne skal der også være ekstra opsyn med børnene, så de leger i mindre grupper, hvilket også vil kræve mandskab. - Børn er jo spontane, siger hun.

Vil undgå rød kurve Hun håber derfor, at man først åbner skolerne, når man helt sikre på, at det kan gøres sundhedsmæssigt forsvarligt. - Det værst tænkelige scenarie er jo, at det ikke sikkert nok, så vi efter 14 dage risikerer at komme over i den røde kurve, siger Karen Sørensen.