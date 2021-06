Se billedserie Erling Brock Jakobsen (tv.) og Susanne Ladefoged fra Danmarks Naturfredningsforening sammen med Niels Erik Danielsen fra Enhedslisten ved Nedre Halleby Å. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Formand: Klage får ikke opsættende virkning

Kalundborg - 10. juni 2021 kl. 12:32 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Årtiers indvinding af overflade­vand fra Tissø har haft konsekvenser for det lokale vandmiljø, mener grønne organisationer. Politiker opfordrer til at finde en plan B til vandindvindingen, hvis kritikere får held med deres klage. Formand afviser kritikken.

Da et flertal i teknik- og miljøudvalget i sidste uge besluttede at forny Kalundborg Forsynings tilladelse til at indvinde overfladevand fra Tissø, gjorde de det på et uoplyst grundlag.

- Det er den eneste mulige forklaring på deres beslutning, mener formand for Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg Susanne Ladefoged.

- Jeg håber i hvert fald meget, at det er uvidenhed, der gør at medlemmerne af teknik- og miljøudvalget har stemt, som de gjorde.

- Jeg kan kun opfordre til, at vores kommunalpolitikere vil bruge tiden frem til økonomiudvalgsmødet og kommunalbestyrelsesmødet på at sætte sig ordentligt ind i tingene. Har man først gjort det, så kan man umuligt godkende denne indvindingstilladelse, siger formanden.

Sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund er Danmarks Naturfredningsforening klar til at klage over en kommunal afgørelse, hvis der gives tilladelse til vandindvinding.

- Vi er overbevist om, at hvis Kalundborg Kommune giver denne tilladelse, så vil vi anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om en vurdering af Kalundborg kommunes tilladelse, og vi er meget sikre på, at vi vinder, og sagen derved bliver hjemvist til en ny og bedre sagsbehandling i Kommunen.

- Gældende lov skal overholdes, også når det gælder hensynet til natur og miljø, siger natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Han føler sig overbevist om, at Kalundborg Kommune vil tabe en klagesag.

- Vi går ikke ind i sådanne sager og klager som en sidste udvej, medmindre vi har en klar forventning om, at vi kan vinde dem. Dels koster det at klage. Dels danner afgørelser i sådanne sager præcedens for andre lignende sager i hele Danmark.

Som det eneste medlem af teknik- og miljøudvalget stemte Niels Erik Danielsen (EL) imod, at der blev givet en tilladelse. Dette skete netop med henvisning til, at han mener, at en tilladelse vil være ulovlig.

- Vi er nødt til at begynde at tænke på en plan B. Der er en reel risiko for at Kalundborg Kommune vil tabe en eventuel klagesag, og så efterlader man både industrien og forsyningen i en hel uholdbar situation, siger han.

Kalundborg Forsyning har i 60 år indvundet vand fra Tissø, som er blevet brugt af Kalundborgs store industrivirksomheder.

Vandindvindingen har allerede haft konsekvenser for vandmiljøet, mener man i de to organisationer.

- Vandgennemstrømnin­gen har betydning for både fisk, plantelivet og de andre dyr og insekter i og omkring åen, og vandindvindingen har allerede haft konsekvenser.

- Således har de lokale beboere i perioder observeret flere døde fisk flyde rundt i åen, siger Lars Brinch Thygesen.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V), er rigtig ærgerlig over kritikken. En kritik, som han oplever som urimelig og ubegrundet.

- Kalundborg Kommune kunne have behandlet denne sag rent administrativt, men vi valgte i stedet dialogen, da vi vidste, at der var mange forskellige interesser på spil. Derfor lavede vi Tissøforummet, hvor interessenterne fik mulighed for at mødes og drøfte sagen, siger han og fortsætter:

- Både Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund var en del af arbejdet. Vi havde et godt og konstruktivt samarbejde, og alle var glade for det færdige resultat, men så for et halvt års tid siden vender organisationerne sig pludselig 180 grader.

- Det er både overraskende og skuffende, mener udvalgsformanden.

Ifølge Jakob Beck Jensen er organisationerne på afveje, når de siger, at en ny vandindvindingstilladelse vil være i strid med lovgivningen.

Han henviser derudover både til en rapport fra DHI (en uafhængig, international rådgivnings- og forskningsorganisation, der spe­cia­li­serer sig i vandmiljø) og et notat fra Geus (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), som, han mener, understøtter, at vandindvindingen ikke har haft negative effekter på vandmiljøet.

Samtidig understreger han, at en eventuel klage ikke vil have opsættende virkning.

- Mens klagen behandles, vil det være kommunens afgørelse som gælder. Til gengæld vil klagen sætte alle de planlagte vandløbs- og sø-restaureringsprojekter, som organisationer selv har efterlyst, i bero, siger han.