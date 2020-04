Formand: Elevers råd er meget brugbare

Børn- og familieudvalget har holdt møde med fælleselevrådet samt de faglige organisationer vedrørende emnet faglighed.

- Vi er glade for de input og indspark, som vi får fra fælleselevrådet. Rådet påpeger ting, som er relevante, og som vi vil arbejde videre med, siger Karl Åge Hornshøj Poulsen (V), som er formand for børn- og familieudvalget.

Fælleselevrådet påpegede, at det der nødvendigt med bedre Wi-Fi på skolerne.

- Det arbejder vi på at få forbedret, siger formanden.

Derudover ønskede eleverne også at flere lærere fik styrket deres IT-kompetencer.

- Det skal der også arbejdes med. Man kan sige, at i denne periode med hjemmeundervisning er der nok mange lærere som får indblik i de digitale muligheder, siger han.

Fælleselevrådet ønskede også, at der er mere afveksling i skoledagen mellem papirarbejde og at sidde bag en skærm. Derudover er der også ønske om mere feedback til eleven.

Fælleselevrådet ønskede at få mere bevægelse ind i undervisningen, flere målrettede uddannelses- og virksomhedsbesøg og flere faglige ressourcer.