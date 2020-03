Se billedserie Glenn Swärd (til venstre) og Brian Sønder Andersen frygter, at coronakrisen vil føre til udbredt butiksdød, medmindre butikkerne får hjælp og opbakning. Foto: Ulrik Reimann

Formænd: Detailhandelen er i en desperat situation

Kalundborg - 19. marts 2020 kl. 12:27 Af Ulrik Reimann

De to formænd i handelsstandsforeningen Vores Kalundborg, Glenn Swärd og Brian Sønder Andersen, er dybt bekymrede for de konsekvenser, som coronakrisen vil udløse for detailhandelen i købstaden Kalundborg.

- Denne situation er allerede nu meget svær for den lille erhvervsdrivende. Nogle har lukket, mens andre holder åbent for de meget få kunder, som bevæger sig ud for at handle, siger Glenn Swärd, der er indehaver af Swärds Guldsmedie i Kordilgade.

Han siger, at når der bliver taget uger og måneder ud af omsætningen, så nærmer man sig uvilkårligt et tidspunkt, hvor tingene falder sammen. Regningerne holder jo ikke op med at komme, fordi der er coronakrise, siger Glenn Swärd.

Han og Brian Sønder Andersen, der er medejer af Kino Den Blå Engel i Vænget, siger, at uden hjælp og opbakning fra stat, kommune og ikke mindst borgere risikerer en stor del af de mindre erhvervsdrivende i Kalundborg Kommune at gå nedenom og hjem:

- Butikkerne og deres indehavere er afhængige af, at andre udviser samfundssind. Det kan vise sig at være afgørende vigtigt for, om vi kan bevare et godt og sundt forretningsliv i provinsen eller ej, siger Glenn Swärd.