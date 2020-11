Cykelstien mellem Nyrupvej og Ulstrup blev væsentligt dyrere end forventet, men et forlig kan spare kommunekassen for en del af de ekstra udgifter. Foto: Thomas Olsen

Forlig om dyr cykelsti kan spare kommune millioner

Kalundborg Kommune ligger i forhandlinger med rådgivere i et forsøg på at finde et forlig i sagen om cykelstien til Ulstrup, der endte med at blive mere end ti millioner kroner dyrere end budgetteret.

Den 5,4 kilometer lange cykelsti mellem Nyrupvej og Ulstrup er blevet et dyrt bekendtskab for kalundborgenserne. Fra oprindeligt at være budgetteret til at koste omkring 17 millioner kroner nærmer slutregningen sig de 28 millioner kroner. Det er dog håb om, at det ikke bliver kommunekassen, der skal dække hele fordyrelsen.