Forladt ejendom er udbrændt

Klokken 9:41 søndag formiddag fik Vestsjællands Brandvæsen melding om en gårdbrand på Klovbygade i Klovby uden for Kalundborg.

Da brandvæsenet ankom stod stuehuset i flammer, og der var ikke meget at redde. Brandfolkene kunne dog konstatere, at der var tale om en gammel og forladt ejendom, hvor der ikke havde boet nogen i mange, mange år.

- Det var fuldstændig overtændt, da vi kom derud, så der var ikke noget at gøre. Der er kun murværket tilbage. Vi har nu helt kontrol over branden og er i gang med den sidste efterslukning, siger indsatsleder Jesper Christensen.

Årsagen til branden i det ubeboede hus kendes endnu ikke.

- Vi ved ikke, hvordan branden er opstået, men sådan et forladt hus tænder jo normalt ikke bare af sig selv, siger indsatslederen.