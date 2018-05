Forhadt havmølleprojekt er på vej i offentlig høring

Det var i 2012 - for seks år siden - at den private energivirksomhed European Energy første gang lagde billet ind på at bygge kystnære havvindmøller i Jammerland Bugt. Et projekt, der har skabt voldsom røre hele vejen rundt i bugten med krav om blank afvisning. Nu er der udsigt til, at projektet nærmer sig den offentlige høring, hvor borgerne og Kalundborg Kommune også får mulighed for at ytre sig.