Frivillige foreninger kan tjene penge på at samle affald med Ren Natur 2021. Privatfoto

Foreninger kan tjene penge på at samle affald

Kalundborg - 10. marts 2021 kl. 14:16 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Kalundborg Kommune deltager i Ren Natur 2021.

Det betyder, at alle frivillige lokale foreninger af enhver slags er inviteret til at deltage i opsamling af affald på en rute i en lokal by eller natur.

De deltagende foreninger modtager kr. 3000 fra de nationale sponsorer SPAR og McDonald, og de lokale sponsorer Danske Bank og WestWind.

De udvalgte ruter i Kalundborg Kommune er blevet udvalgt i fællesskab med borgerne gennem en kampagne, som har kørt på de sociale medier.

Otte ruter udvalgt Her har borgerne haft mulighed for at komme med forslag til hvilke ruter i kommunen, som har brug for en kærlighed hånd til opsamling af henkastet affald.

Det har resultereret i otte Ren Natur ruter i Kalundborg Kommune.

Kalundborg Kommune deltager i dette projekt, fordi kommunen ønsker at øge borgernes bevidsthed om henkastet affald for at skabe et renere lokalmiljø.

Et rent lokalmiljø betyder mere glæde, tryghed og livskvalitet for den enkelte borger.

Fra 1. april Hvis de lokale foreninger skal være med, gøre en særlig indsats og hjælpe os med at skabe opmærksomhed og øge bevidstheden om henkastet affald hos den enkelte borger, så skal de tilmelde sig snart.

Ren Natur går i gang med at tildele ruterne fra 1. april 2021.

Tilmelding foregår via Ren Naturs hjemmeside.

Ren Natur er et frivilligheds- og sponsorkoncept udviklet under ledelse af Hold Danmark Rent sammen med fire kommuner og med støtte fra McDonald's somhovedsponsor.

Bevidst om affald Formålet er at styrke bevidstheden hos danskerne om henkastet affald.

Dette gøres ved at skabe lokale fællesskaber, hvor både kommune, virksomheder og borgere arbejder sammen om et endnu renere nærområde.