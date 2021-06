Sportsfiskerforeningen, ornitologerne og Danmarks Naturfredningsforening er alle bekymrede for udsigten til at Kalundborg Forsyning vil til at hente endnu mere vand fra Tissø. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Foreninger i opråb til erhvervslivet: »Det er ikke naturen, der skal betale gildet«

Kalundborg - 16. juni 2021 kl. 13:30 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

En treenighed af foreninger - Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening - gør nu et sidste forsøg på at råbe politikere og erhvervsliv op i Kalundborg Kommune, inden Økonomiudvalget onsdag tager stilling til, om Kalundborg Forsynings tilladelse til at indvinde vand fra Tissø skal forlænges i yderligere 30 år.

Håbet er, at særligt de virksomheder, der bryster sig af en grøn profil, bliver opmærksomme på indvindingsplanerne, der på sigt også skal øge den årlige indvinding fra 4 millioner til 6,7 millioner liter vand. Planer, som foreningerne siger har »store negative konsekvenser for naturen« og »højst sandsynligt« er ulovlige.

- Virksomhederne er sagesløse i det her. De svinger sig op på bæredygtighed og taler om verdensmål, og så bestiller man noget vand, som så har de her konsekvenser for naturen. Det er en ulykkelig sag, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lars Brinch Thygesen understreger, at brevet ikke skal ses som en klandring af erhvervslivet, der benytter sig af vandet fra Tissø.

- Vi har den største respekt for firmaer og arbejdspladser, men det er ikke naturen, der skal betale gildet, når der er alternativer, siger Lars Brinch Thygesen.

Novo holder øje Novo Nordisk har en målsætning om, at firmaet i fremtiden skal fjerne sine negative miljøpåvirkninger helt. Firmaet er samtidig en af de største aftagere af vandet fra Tissø.

Deres reaktion på foreningernes brev er, at man støtter Kalundborg Forsyning, Kalundborg Kommune og andre interessenter »i deres arbejde for at sikre en bæredygtig forvaltning af naturområdet«, men man følger den nuværende dialog »tæt«.

- Bæredygtighed er en del af Novo Nordisks DNA, og det er vigtigt for os, at de lokale vandressourcer i Tissø forvaltes på den mest bæredygtige måde, både på kort og lang sigt, skriver Novo Nordisk i en mail.

Stadig tale om lovbrud Kritikken fra den fælles front af foreninger har efterhånden stået på i nogle måneder, men det har hidtil ikke påvirket politikerne, der sidder med beslutningerne.

Alle medlemmer af teknik- og miljøudvalget, med undtagelse af Enhedslistens Niels Erik Danielsen, har stemt for at forny tilladelsen. Udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V) har udtrykt både overraskelse og skuffelse over foreningernes hidtidige kampagne.

Her er overbevisningen, at kommunen har sit på det tørre med henvisning til en rapport fra DHI (en uafhængig, international rådgivnings- og forskningsorganisation, der spe¬cia¬li¬serer sig i vandmiljø) og et notat fra Geus (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), som, han mener, understøtter, at vandindvindingen ikke har haft negative effekter på vandmiljøet.

Lars Brinch Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforbund er dog stadig af overbevisningen, at der er tale om potentielt lovbrud, når forsyningsselskabet i april opstemmer opimod 1500 liter vand i sekundet, så der er vand nok til de tørre sommermåneder.

- Det er vand, man tager væk fra Nedre Halleby Å, og mængden overstiger fuldstændig, hvad man må, siger Lars Brinch Thygesen.

Det er fortsat kritikernes plan, at indbringe beslutningen for Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis Kalundborg Kommune vedtager det nuværende udkast til planerne.

