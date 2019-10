Den 18. januar fik Havnsø et lokalråd ved en stiftende generalforsamling i Museumsværftet i Havnsø. Siden har lokalrådet fået støtte til udvikling, og antallet af frivillige er steget fra syv til 40 frivillige. Foto: Søren Kloster Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Foreninger har fået støtte til udvikling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foreninger har fået støtte til udvikling

Kalundborg - 27. oktober 2019 kl. 14:02 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af 2018 og 2019 har både Havnsø Lokalråd og Reersø Beboerforening deltaget i et foreningsudviklingsforløb.

Det er landdistriktsudvalget i Kalundborg Kommune, der har bevilget henholdsvis 25.000 og 29.000 kroner til de to foreninger. Både for at udvikle dem, men også for at drage erfaringer i forhold til, hvad der virker i arbejdet med at udvikle foreninger.

Forløbet har bestået af en række sessioner med konsulentfirmaet Soft Green, hvor fokus blandt andet har været på rekruttering af frivillige, fondsansøgninger, økonomi samt markedsføring og nye aktiviteter.

Det er knap to år siden, at Havnsø Lokalråd blev stiftet den 18. januar 2018, og ifølge rådets formand Kristian Olsen er der sket meget siden, ikke mindst takket være udviklingsforløbet.

Blandt andet har foreningen fået nogle redskaber til, hvordan man rekrutterer frivillige.

Siden foreningen startede med en bestyrelse på syv personer, er den i dag vokset til at inkludere 40 frivillige.

- Vi synes, vi har fået nogle gode redskaber til, hvordan man arbejder sammen i en gruppe, og hvordan man får fortalt andre, at frivilligt arbejde er noget, alle kan bidrage til, siger Kristian Olsen, der er overvældet over, hvor mange frivillige der har vist sig at ville sætte deres præg på lokalrådets arbejde.

- Det går over al forventning. Vi er virkelig imponeret over al den opbakning, vi får til arbejdet, tilføjer han.

Ud over en bestyrelse har Havnsø Lokalråd fået organiseret sig med en udviklingsgruppe samt fem arbejdsgrupper, der hver især arbejder med et tema lige fra byens trafiksikkerhed til udbredelsen af fibernet i sommerhusområderne. Der er også blevet nedsat en arbejdsgruppe for Havnsø Havnebad.

I Reersø Beboerforenings begrundelse for at deltage stod der blandt andet, at foreningen havde eksisteret i 30 år, men at der i dag var et meget lille aktivitetsniveau, hvor der tidligere havde været mange aktiviteter. Derfor ønskede man at få styrket samarbejdet mellem områdets 15 foreningerne for at skabe mere liv.

I en skriftlig evaluering til udvalget, oplyser flere lokale foreninger, at forløbet blandt andet har resulteret i et øget kendskab foreningerne imellem, ligesom otte af foreningerne har besluttet at bruge en fælles hjemmeside med fælles kalender.

Kulturgruppen Reersø og Reersø Beboerforening har desuden afholdt en fælles høstfest, og Reersø Beboerforening har afholdt en affaldsindsamling, som flere foreninger deltog i.

Alle foreninger i kommunen blev spurgt, om de ønskede at deltage i et udviklingsforløb, og da foreningerne i Havnsø og Reersø viste interesse, var det dem, der fik støtte, oplyser kulturchef i Kalundborg Kommune Jane Hald Christiansen.