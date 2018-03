Der var proppet med glade deltagere, da Ældre Sagen i Høng indviede lokaler i det tidligere rådhus i marts sidste år. Og interessen for at benytte det gamle rådhus er ikke blevet mindre siden. Tværtimod. Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Foreninger fylder snart helt rådhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foreninger fylder snart helt rådhus

Kalundborg - 20. marts 2018 kl. 20:46 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det tog sin tid, før det lykkedes Ældre Sagen i Høng at overbevise kommunalbestyrelsen i Kalundborg om det fornuftige i at rykke aktiviteterne ind i tomme lokaler på det gamle rådhus. Men siden har Ældre Sagen - og andre foreninger - ikke set sig tilbage.

Der var totalt proppet med 100 medlemmer i Klub Gamle Ole, da Ældre Sagen Høng holdt årsmøde, hvor formanden Gregers Bagger kunne fastslå, at ibrugtagning af de tidligere rådhuskontorer er blevet et kæmpe aktiv for byens foreningsliv.

Ikke færre end 950 kvadratmeter er i dag i brug til gavn for et foreningsliv, der er i kraftig vækst efter indretningen til foreningslokaler. Foruden Ældre Sagen danner huset i dag rammen om aktiviteter i Høng Bridgeklub, LOF med vævestue, Høng Gymnastikforening med e-sport, Aktive Kvinder, Familie og Samfund, Høng Lokalråd, Foreningernes Hus og Høng Ungdomsskole, fortæller kasserer Arne Astrup. Alene Ældre Sagen har daglige aktiviteter, undertiden både formiddag, eftermiddag og aften.

Gregers Bagger sendte en stor tak til bestyrelsesmedlem Mogens Dyhr-Nielsen for hans ihærdige indsats for, at det tidligere rådhus i dag er blevet til glæde for foreningslivet. En indsats, som modtog stor applaus fra de 100 fremmødte.

For Ældre Sagens vedkommende har indretningen af Klub Gamle Ole i det tidligere rådhus betydet en kraftig udvidelse af foreningens aktiviteter til glæde for foreningens 1415 medlemmer.

Et fitness- og motionslokale, gratis for medlemmerne, er indrettet på førstesalen og benyttes på alle ugens hverdage af omkring 100 brugere. I selve Klub Gamle Ole er der tilføjet aktiviteter som bordtennis, meditation med musik og motion og syng med. Dertil kommer ikke mindst en øget tilgang af deltagere til spis med-arrangementerne i Dameværelset og Herreværelset, dog med en begrænsning af maksimum 60 deltagere pr. gang.

En meget positiv beretning om årets aktiviteter gav dog også plads til et opråb fra formanden omkring én af Ældre Sagens kerneopgaver.

-Det kan ikke være rigtigt, at der i den tidligere Høng Kommune kun findes 15-20 ældre, der kan have behov for et ugentligt besøg af en besøgsven. Vi vil meget gerne opfordre til, at hvis I kender nogle ensomme ældre, så giv os et praj om det, opfordrede Gregers Bagger og efterlyste flere besøgsvenner.

Efter formandens beretning kunne kasserer Arne Astrup på trods af en række nyinvesteringer efter flytningen af Klub Gamle Ole fremlægge et meget positivt regnskab. Det forbedrede regnskab har allerede betydet, at prisen for at spise med i Dameværelset og Herreværelset er sat ned til 50 kroner.