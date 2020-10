Forening: - Vi har intet hørt fra Energistyrelsen

Se billedserie Gurli Wittrock sagde farvel til turistforeningens bestyrelse efter 12 år arbejde.

Kalundborg - 17. oktober 2020 kl. 14:01 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Gørlev Turistforening har, på lige fod med 450 andre, afgivet et høringssvar til Energistyrelsen om projekt kystnære havmøller i Jammerland Bugt. Og den sag kom foreningens formand, Erik Andersen, også ind på i sin beretning ved foreningens generalforsamling:

- Det er yderst interessant, at vi ikke har fået noget svar fra Energistyrelsen, hvilket de øvrige cirka 450 andre bag indsendte høringssvar heller ikke har fået. Trods dette gives der nu grønt lys til forundersøgelse af opsætning af 40 til 60 vindmøller i Jammerland Bugt. Vores argumentation er, at vi gennem mange år har animeret sommerhusejerne/udlejerne til at renovere deres huse, så de kan udlejes til turister til gavn for vores område samt erhvervsliv.

Erik Andersen fastslog, at turistforeningen og dens bestyrelse »på ingen måde er imod grøn energi, tværtimod. Men den skal placeres, hvor den ikke ødelægger noget for nogen, som har investeret i livskvalitet og velfærd.

Formanden gjorde opmærksom på, at langs kysten ligger også fire campingpladser, der også har stor betydning for turismen i lokalområdet, med placeringer lige ud til etableringsområdet i Jammerland Bugt.

- Disse kan også blive ramt af projektet, og de er bestemt også en stor del af lokalturismen, sagde Erik Andersen.

Formanden omtalte videre, at Kalundborg Kommune tidligt i foråret 2019 stillede en pulje på 14 millioner kroner under fællesbetegnelsen »Få det fixet« til fordeling imellem forskellige lokalområder i kommunen, og også Gørlev har fået en million kroner. Turistforeningen er med i dette arbejde og har foreslået oprydning og tilsvarende i det område, der mest er kendt som »fru Martinsens have« med haveanlæg på Algade 14 ved Turistinformationen. Der sættes under alle omstændigheder et nyt hegn op ud mod Algade, idet turistforeningen har modtaget tilsagn fra NB Montage (Niels Bent Hansen) som en gave.

Gørlev Turistforening har hen over året mange aktiviteter i søen. De største er de succesfulde torvedage i samarbejde med Gørlev Handels og Erhvervsforening, Gørlev Idrætsforening Venner foruden Musik Cafeen, (og hvor turistforeningen forestår salg af ristede sild). Desuden udgivelse af turistmagasinet, udflugter - og åbningen fra slut juni til slut august af turistbureaet på Algade med ekspedition af gæster fra nær og fjern:

- Bemandingen i denne periode har været Anne Marie Brangstrup og Helge Carlsson, som på skift har varetaget ekspeditionerne.

Vi har oplevet, at turisterne er meget glade for at kunne møde levende mennesker, der kan forklare om de mange herlige turistattraktioner, vi har på egnen, ligesom turister har fået hjælp til fiskekort og tilsvarende, sagde formanden.

Erik Andersen uddelte rosende ord til Gurli Wittrock, en af de flittige og trofaste aktive i bestyrelsen.

- Gurli Wittrock ønsker at stoppe efter 12 års arbejde. Det må vi respektere. Gurli har, sammen med gode hjælpere, arrangeret mange ture rundt i geografien med fyldte busser hver gang.

Niels Bent Hansen afløser Gurli Wittrock i bestyrelsen. Turistforeningen omsatte i det seneste år for godt 153.000 kroner - og har en formue på knap 87.000 kroner.

Martin W. Crone Hansen, Destination Sjælland, leverede en meget fin og gennemarbejdet indsigt i nutid og fremtid omkring destinationen.