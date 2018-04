Gitte og Kurt Nielsen mødte først hinanden da de var tæt på de 50. Ingen af dem var på jagt efter et fast forhold, men skæbnen ville det anderledes. Foto: Per Christensen

Forelskelse kender ingen alder

Der skal kun en enkelt gnist til at starte et bål, siger man. I forholdet mellem den 60-årige Gitte og 58-årige Kurt Nielsen var det imidlertid omvendt. Her var det en ildebrand, som fik parret til at flytte sammen, og tændte den gnist, der skulle blive til et ægteskab, som indtil nu har varet i snart otte år.