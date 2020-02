- At være forældre til et barn med en psykisk udfordring er langt fra det, der er nemmest her i verden, siger formand i Bedre Psykiatri Kalundborg Bjarne Rose Pedersen. Foto: Anders Ole Olsen

Foredrag om psykisk sygdom i familien

Peter og Dorthe har været gift i 27 år og tager udgangspunkt i deres egen historie, når de fortæller åbent og med et glimt af humor om, hvordan de som mand og kvinde har reageret forskelligt på, at deres datter blev syg: hvordan de skulle rumme hinandens forskelligheder, finde fælles fodslag og processen med efterfølgende at genfinde hinanden i parforholdet.

- At være forældre til et barn med en psykisk udfordring er langt fra det, der er nemmest her i verden. Tit og ofte kommer skilsmissen oven i, da det tærer enormt på samlivet. Her får vi en unik mulighed for at høre hvad Dorthe og Peter gjorde for at holde sammen gennem deres ægteskabelige udfordringer og virkelig se de udfordringer forældre står i, når ens barn bliver udfordret psykisk, udtaler formand Bjarne Rose Pedersen.