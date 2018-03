Fordøjelse med fornøjelse

Kalundborg: Den nyeste forskning viser, at vores fordøjelse har kolossal betydning for vores sundhed. Mere en 650.000 danskere har forringet livskvalitet på grund af for dårlig fordøjelse. Vores tarm er tabubelagt selv om den spiller en central rolle for hele vores immunsystem. Den er helt væsentligt for den energi, vi dagligt har brug for. Ja, faktisk indeholder tarmen næst efter hjernen det største nervesystem, vi har.