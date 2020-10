Det opsparede underskud i voksenspecialområdet på ca. 25 mio. kr. nulstilles, så området kan starte på en frisk i 2021.Foto: Per Christensen Foto: Mie Neel

Forbruget løftes voldsomt i fire år

Kalundborg - 08. oktober 2020 kl. 10:20 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Mens kommuner står i kø for at finde besparelser for at få budget 2021 til at hænge sammen, bruger Kalundborg penge som aldrig før. Alene 680 millioner kroner til anlæg over de næste fire år. 170 millioner kroner pr. år eller 50 millioner kroner ekstra pr. år.

En enig kommunalbestyrelse i Kalundborg bruger alt, hvad den må, på et gevaldigt serviceløft i perioden (velfærd) - og der afdrages næsten 180 millioner kroner på gammel gæld. Alligevel er der plads til en skattesænkning på 0,4 procent, såfremt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger ja. Endelig er det værd at nævne, at Kalundborg Kommune ved udgangen af 2024 stort set vil have den samme kassebeholdning som i dag, hvor økonomien betegnes som god og solid.

Der er orden i penalhuset, som borgmester Martin Damm (V) udtrykte det ved budgettets anden-behandling i Kalundborg-hallerne i aftes.

Og hele bordet rundt i kredsen af otte gruppeformænd var der enighed om at glæde sig over et budget, skabt og formet i enighed. Og hvor alle partier og lister har sat fodaftryk.

Det blev fra flere sider betonet, at det gode samarbejdsklima i budgetforhandlingerne bør kunne fastholdes i de kommende år. Også selvom der er valg til kommunalbestyrelsen om godt et år.

At der fortsat er områder, som kan forbedres, vandt også bred tilslutning, herunder på børne- og ældreområdet og i kulturpolitikken. Den demografiske udvikling - befolkningssammensætning - blev omtalt mange gange i aftes.

Martin Damm gennemgik budget 2021 i overskrifter og omtalte tre nedslag, der handler om ren by og natur, hvor kommunen selv gør noget effektivt, få det fixet-midler til dagtilbud og skoler, samt at udligne lidt på efterslæbet på dårlige veje.

Gunver Jensen, socialdemokraternes gruppeformand, omtalte på positivlisten to-lærerordningen, at voksenhandicapområdets gæld på 25 millioner kroner udlignes og fjernes, og at der foretages en lang række anlægsinvesteringer, der er brug for.

- Men det betyder ikke, at alt er godt. Bestemt ikke. Kalundborg modtager penge fra staten til normeringer (daginstitutioner og skoler), men her kunne kommunen godt selv spæde til. Der er brug for at løfte hele det område. Kulturen bør også have et løft i de kommende år, vi kan ikke basere alt på frivillighed.

- Samlet set er vi i S enige om, at der er indgået et godt kompromis, som vi langt hen ad vejen er glade for, sagde Gunver Jensen og betonede det gode samarbejdsklimna, budgettet er blevet til under.

Peter Jacobsen (DF) roste også det fine forhandlingsforløb - og tilføjede:

- Det ny budget er det bedste, jeg nogensinde har været med til at vedtage.