FGU Nordvestsjælland, herunder afdelingen i Svebølle, oplever, at det går godt med at få de unge videre over på ungdomsuddannelser eller i arbejde. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Forberedende skole har succes: Over 70 procent er kommet videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forberedende skole har succes: Over 70 procent er kommet videre

Kalundborg - 29. september 2021 kl. 14:24 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Da FGU Nordvestsjælland for to år siden slog dørene op tre steder - Fårevejle, Holbæk og Svebølle - var formålet, at den forberedende grunduddannelse skulle udfylde præcis den funktion, der ligger i navnet: Forberede unge mellem 16 og 24 år til at komme videre i uddannelse eller arbejde.

Den mission er man ifølge FGU Nordvestsjælland lykkedes godt med indtil videre.

I sommeren i år blev 105 tidligere FGU-elever udskrevet fra de tre afdelinger for at starte på en uddannelse eller i arbejde. Fra skolen i Svebølle blev 58,5 procent af eleverne udskrevet til anden uddannelse og 12,8 procent til fast beskæftigelse.

Resultatet glæder Jørgen Ravnsbæk, direktør for FGU Nordvestsjælland.

- Vi er lykkedes med at gøre den gruppe af unge fagligt stærkere. Men de har også gennemgået en personlig udvikling og blevet afklaret med, hvad de vil. Det er dét, FGU kan, siger han.

Samme toner lyder fra Jimmi Theis Jensen, leder af FGU i Svebølle.

- Ud fra præmissen, at vi også har haft Covid-19 at danse med, så er jeg meget tilfreds med, hvor mange vi har hjulpet videre, der ikke tidligere var uddannelsesparate, siger Jimmi Theis Jensen.

På niveau med andre Kigger man rundt på de uddannelsesinstitutioner, hvor FGU-eleverne er endt, er erfaringen ligeledes gode. Fra skolen i Svebølle er der blevet optaget elever hos både EUC, VUC og ZBC Kalundborg samt på Kalundborg Gymnasium og HF.

Hos sidstnævnte er de fleste startet på en hf, og det er indtrykket, at eleverne er godt med.

- De første erfaringer med at have FGU'ere i huset er meget positive. Elevernes faglige og personlige kompetencer er helt på niveau med de elever, der kommer fra andre skoler, siger Peter Abildgaard, Kalundborg Gymnasium og hf's rektor.

Lys fremtid En stor risiko ved FGU's opgave er, at de unge risikerer at falde fra, når de skal skifte fra en uddannelse til en anden. Her viser forskning, at der er risikoen for frafald størst. For at mindske sandsynligheden for det udfald, har FGU Nordvestsjælland og lokalområdets uddannelsesinstitutioner indgået aftale om et særligt overgangsforløb.

Det betyder, at FGU ikke helt slipper taget i eleverne, når de begynder på en ny uddannelse. I stedet beholder eleven kontakten til sin vejleder i de første uger, og man bruger heller ikke et uddannelsesklip, hvis nu man skulle falde fra.

- Det er vigtigt for at sikre, at eleverne også fortsætter med at trives, selv om de skifter. Vi arbejder rigtig meget med den relation, som eleverne har til uddannelsesstederne, siger Jimmi Theis Jensen fra FGU i Svebølle.

Skolelederen fra Svebølle ser samtidig positivt på fremtiden, der gerne skulle gøre endnu flere elever klar til ungdomsuddannelse eller arbejde.

- Vi vil fortsat fokusere meget på at give eleverne nogle succeshistorier og have fokus på trivselsaspektet, så de får lyst til at komme videre i uddannelsessystemet, siger han.