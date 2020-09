Se billedserie Der var ganske pænt besøgt i Symbs lokaler ved Kalundborg Station til den første erhvervscafe.

Forberedelser til DM i Skills i Høng i fuld gang

Kalundborg - 05. september 2020 kl. 07:16

Der ventes op mod 50.000, når DM i Skills afvikles i Høng om knap to år - i 2022.

Det kom frem på et erhvervscafé-møde i Symbs lokaler på Kalundborg Station med deltagelse af blandt andre borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm (V) og direktør for EUC Nordvestsjælland Steffen Lund.

Godt 40 deltagere, overvejende lokale erhvervsfolk, hørte om forberedelserne til en begivenhed, der er den største i Kalundborg Kommunes historie.

Det var Symb - foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed - og Kalund­borg­egnens Erhvervsråd, som i fællesskab, for første gang, arrangerede og indbød til erhvervscaféen, der blev et et hyggeligt netværksmøde med kaffe og mulighed for en kold øl, fortæller sekretariatschef i Symb, Louise Kolbjørn.

DM i Skills vil blive et kæmpestort event.

Her skal Danmarks klogeste hænder konkurrere, når erhvervsuddannelserne dyster i flere end 40 forskellige fag. Alt fra murer, mekaniker, elektriker, kok, frisør, sosu-assistent, industritekniker, glarmester til slagter, mediegrafiker, smed og anlægsgartner.

- Høng sætter alle sejl til for at hylde det gode håndværk. Der vil være besøgende fra hele landet og byen, og lokalsamfundet vil komme i spil på mange måder, både hvad angår overnatning, bespisning og hjælp til at få arrangementet til at glide og blive en succes, som det blev omtalt af Martin Damm og Steffen Lund.

- Symbs og Kalundborg­egnens Erhvervsråds erhvervscaféer holdes den første tirsdag i måneden. Her vil der altid være et spændende oplæg, som informerer om et relevant tema og skaber debat. Baren i Symb vil være åben med mulighed en kop kaffe eller en kold øl/vand sammen med andre erhvervsfolk. Caféerne bidrager til etablering og vedligeholdelse af personlige netværk, og øger sideløbende samarbejdsgrundlaget på tværs af virksomheder og organisationer, siger Louise Kolbjørn.

Næste cafe er berammet til tirsdag 6. oktober kl. 15-16.30. Man kan læse mere på Symbs hjemmeside og Kalundborgegnens Erhvervsråds hjemmeside.