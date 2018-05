Se billedserie Den 32 hektar store Keukenhof er en imponerende blomsterpark, fyldt med oplevelser og et farveorgie af tulipaner. Her en af parkens mere spektakulære gangstier. Privatfoto

Forårstur til Holland

Kalundborg - 18. maj 2018 kl. 20:34 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et farveorgie af tulipaner og masser af vand, diger og dæmninger i et pandekagefladt landskab med masser af får og køer på markerne, var hovedindtrykket, som 53 medlemmer af Ældre Sagen i Høng havde med sig hjem fra en fem dages forårstur til Holland.

Farveorgiet oplevede man ved et besøg i den 32 hektar store blomsterpark Keukenhof, hvor der hvert år lægges omkring syv millioner tulipanløg. Mellem bedene var der anlagt gangstier og vandløb og foruden tulipaner masser af narcisser og hyacinter. Også parkens væksthuse var en oplevelse værd. På den dag, de 53 Høng-medlemmer besøgte parken, var den fyldt med over 40.000 blomsterglade gæster, og mange benyttede muligheden for at købe tulipanløg med sig hjem, fortæller kasserer Arne Astrup.

Men Holland er meget mere end tulipaner. En oplevelse er også de mange kanaler bag imponerende diger og dæmninger, hvor nyt land er inddæmmet, blandt andet med tre store øer inderst i Issjelmeer, der er forbundet med hinanden og fastlandet med broer. En af dagene gik turen i forbindelse med en udflugt til Amsterdam via et 25 kilometer langt dige. Dagen efter til Keukenhof var det via et dige på 27 kilometer.

Ved besøget i Amsterdam var alle med på en kanalrundfart, der blandt andet gik igennem byens berygtede Red Light-distrikt. Dog på et tidspunkt på dagen, hvor kun en enkelt letlevende dame havde sat sig selv til skue i et vindue. Efter kanalrundfarten havde man mulighed for at gå rundt i storbyen, der vrimlede med turister, på egen hånd. En del valgte dog en fælles rask gåtur til Anne Francks Hus.

På turens næstsidste dag så man nærmere på den gamle hansestad Zwolle, som engang var en travl havneby, men i dag efter store landindvindinger kun har adgang til vandet via kanaler ud til det tilbageværende Issjelmeer. Efter opholdet i Zwolle gik turen til »Hollands Venedig«, som den meget idylliske kanalby Giethoorn er mest kendt som.

Det er en lille by helt uden landeveje og cykelstier. Eneste måde at komme rundt på til både bageren og købmanden er til vands i mindre både eller om vinteren på skøjter. Der bor under 2.000 faste indbyggere i byen, der med indkvarterede turister dog når op på 10.000.

»Før i tiden malkede vi køer. I dag malker vi turister«, som bådføreren i en af de to både, som Høng-­turisterne sejlede rundt i, udtrykte det.