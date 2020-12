For 6,5 mio. kr. ombygning af SuperBrugs

Uddeler Nicolaj Sørensen glæder sig til at kunne præsenter et helt nyt indgangsparti og meget andet til kunderne omkring påske næste år. Fotos: Jørn Nymand

Kunderne i SuperBrugsen i Ubby kan roligt begynde at glæde sig. Nu sker der nemlig noget. Den ombygning og modernisering af butikken, som mange har set frem til rigtig lang tid, den bliver nu realiseret.

De første håndværkere er i fuld gang med at lægge nyt tag på næsten hele ejendommen, så uddeler Nicolaj Sørensen og medarbejdere og kunder fremover slipper for vand på gulvet og andre ubehageligheder på grund af det utætte tag.

- Vi regner med, at hele renoveringen af butikken kommer til at koste 6,5 millioner kroner, siger uddeleren.

For det beløb får man bl.a. en masse nyt og langt mere miljøvenligt køleinventar, som vil spare butikken for mange tusinde kroner på el-regningen og et bedre CO2-regnskab.