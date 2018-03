Lerchenborg Gods skal måske huse et H. C. Andersen center. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Fond vil oprette H. C. Andersen-center på gods

Kalundborg - 14. marts 2018 kl. 18:38 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En privatejet fond arbejder på at oprette et H. C. Andersen center på Lerchenborg Gods. Den 12. april bliver der holdt informationsmøde om projektet på godset.

»Nyt H. C. Andersen eventyr på Lerchenborg Gods«.

Sådan lyder overskriften på en invitation fra den selvejende institution H. C. Andersen Art Center til et møde på Lerchenborg Gods torsdag aften den 12. april.

Formålet med mødet er at præsentere ideen om et H. C. Andersen center på godset

- Det er et projekt, som en privat fond har arbejdet på i et stykke tid. Lerchenborg Gods er blevet valgt til projektet, fordi man mener, at vi kan tilbyde en god lokation til centeret, fortæller Greve Christian Lerche-Lerchenborg.

Blandt de inviterede til mødet er medlemmer af Kalundborg Handelsstandsforening og Kalundborgegnens Erhvervsråd, og i invitationen lokkes der med »stort udviklingspotentiale for Kalundborg.

På mødet vil der være indlæg af professor og centerleder ved H. C. Andersen Centeret i Odense Johannes Nørregaard Frandsen, samt ved foredragsholder, forfatter og direktør Christian Have.

Derudover vil projektet bliver præsenteret for de fremmødte.

Nordvestnyt har været i kontakt med H. C. Andersen Art Center om projektet.

På nuværende tidspunkt ønsker man dog ikke at udtale sig offentligt om planerne for et H. C. Andersen-­center.