Henrik Lykke, formand for Y-Camp og filialdirektør Klaus Koksby Hansen, Sparekassen Sjælland-Fyn i Kalundborg. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Fond støtter unge i Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fond støtter unge i Kalundborg

Kalundborg - 09. december 2020 kl. 08:16 Kontakt redaktionen

For nylig åbnede unge fra Y-Camp dørene for en hel ny butik - »Thumps Up Shop« - i Kordilgade. Nu har butikken modtaget en donation på 32.900 kr. fra Sparekasse Sjælland Fonden.

Butikken sælger socialøkkonomiske varer fra hele landet, og der er indgået et samarbejde med web-portalen »køb-socialt.dk«, så der er mulighed for at handle både online og i butikken.

Men butikken er også tænkt som et udstillingsvindue, som viser de forskellige fritidsjobs som fx havearbejde, rengøring m.m., som de unge kan udføre, og som - udover at de tjener lommepenge - også giver dem værdifuld erhvervserfaring.

- Vi er både glade og stolte over, at Sparekassen Sjælland Fonden støtter vores koncept, og giver denne opbakning til de unge mennesker. Donationen vil bl.a. blive brugt på arbejdstøj til de unge samt nye budcykler, så vi kan servicere kunder og bymidtens butikker og forretninger med at bringe varer ud. Ja, vi satser på at se unge Y-Camp svajere i gaderne og genskabe lidt købmandsby-stemning, siger Henrik Lykke, formand og stifter af Y-Camp.

- Y-Camp er et spændende projekt, som er med til at skabe muligheder og samhørighed for unge mennesker i Kalundborg. Et formål som Sparekassen Sjælland Fonden meget gerne vil støtte. Og så er vi imponerede over de de unges engagement. Det er jo rigtig flot, at de har kastet sig ud i at åbne en butik, og at de på den måde syngliggør deres tilstedeværelse, og den værdi de kan bibringe, siger Klaus Koksby Hansen, filialdirektør i sparekassen i Kalundborg.