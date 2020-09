Folkevalgte i drømmeland: Millioner til velfærd og investeringer i Kalundborg

Der tilføres velfærdsmillioner og mange millioner til anlæg. Serviceloftet løftes markant. Skatten sænkes med 0,4 procent næste år - og en samlet kommunalbestyrelse i Kalundborg Kommune har indgået aftale om budget 2021-2024 med, som det udtrykkes, mærkbare løft af velfærden og investeringerne. Den officielle udmeldinmg fra Kalundborg Kommune fastslår, at »alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg er enige om et forslag til de kommende års budget«.

Og videre hedder det:

»Partierne har alle bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog. Det er velkendt, at Kalundborg Kommune er godt økonomisk polstret, grundet en meget positiv udvikling i erhvervslivet og nu også på uddannelses-og forskningsområdet. Samtidig har vi været bevidste om, at en sikker økonomistyring er grundlaget for fortsat udvikling. Dertil er der nu kommet en ny udligningsordning, der forbedrer vores muligheder yderligere. Under indtryk af disse vilkår er kommunalbestyrelsen i enighed nået frem til et budget, der er helt uden besparelser, og hvor vi bruger alt, hvad vi må på velfærd (serviceudgifter)«.