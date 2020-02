Hanne Olesen (S): - Det er mig en gåde, hvordan en bestyrelse på 10 personer uden videre kan træffe den beslutning, at nu skal vi have en ny spidskandidat for Socialdemokratiet i Kalundborg - uden at involvere andre. Arkivfoto: Peter Andersen

Folkevalgt: S-bestyrelse har ødelagt samarbejde

- En foreningsbestyrelse, der ikke evner at respektere andres arbejde. Som ikke har evnet at involvere andre i deres planer om forandring og som ikke har den mindste forståelse for, at det er de folkevalgte socialdemokrater i kommunalbestyrelsen, der tegner det politiske landskab i hverdagen. De fortjener ikke respekt eller tillid. De fortjener at blive sparket ud. Jeg håber, at det bliver resultatet på søndag.

* Hanne Olesen, S-politiker, fælder en hård dom over Socialdemokratiets nuværende bestyrelse forud for partiets generalforsamling søndag:

Hanne Olesen, erfaren S-politiker i kommunalbestyrelsen, er både rystet, skuffet og rasende over partibestyrelsen: Det er ikke en bestyrelse, man kan have tillid til. De bør skiftes ud på generalforsamlingen på søndag, siger hun.

