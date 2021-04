Folkeskolestrategi splitter Kommunalbestyrelsen

Kristine Vesterskov Olsen (S) var blandt de første der tog ordet. Hun måtte med beklagelse konstaterer, at hendes parti ikke kunne stemme for, det resultat, som Kommunalbestyrelsen fik forelagt onsdag aften.

- Vi kan ikke bakke op om denne strategi. Vi er ikke nået det resultat vi havde håbet. Folkeskolestrategien er fyldt med flotte ord, som det er de færreste, som kan være uenig i, men der mangler nogle konkrete mål, og jeg har svært ved at se, hvordan den skal kunne understøtte arbejdet med at forbedre kvaliteten på folkeskolerne.

- I Kommunalbestyrelsen er vi måske uenige om hvad en strategi er, men i resten af verden er der bred enighed om, at en strategi er det sted man ønsker at bevæge sig hen. Det er målet ude i horisonten. Folkeskolestrategien er nødt til at være optimistisk, men skal ikke være en beskrivelse af hvert enkelt skridt man skal tage for at nå til det mål, sagde hun.