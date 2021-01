Kommunalbestyrelsens medlemmer er enige om at folkeskolen skal styrkes, men hvordan det skal ske er der delte meninger om. Foto: Mia Than West

Folkeskolen: En målrettet indsats eller det lange seje træk?

Kalundborg - 27. januar 2021 kl. 08:42 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Hvordan forbedrer man bedst folkeskolen? Skal man satse på udskolingen og hjælpe de elever som står overfor at skulle til eksamen, eller skal man gå efter det lange sejere træk og satse på indskolingen. Det diskuterede Kommunalbestyrelsen på deres møde onsdag aften.

Kommunalbestyrelsens medlemmer var langt fra enige, da de onsdag aften diskuterede hvordan man bedst bruger de knapt tre millioner kroner, som kommunen har fået tildelt i 2021, til et generelt løft af folkeskolen.

Dansk Folkepartis Peter Jacobsen tog som den første ordet, efter borgmester Marin Damm (V) havde introduceret punktet. Peter Jacobsen glædede sig over, at der blev tilført ekstra penge til skoleområdet, men havde gerne set en anden fordeling af midlerne.

- Vi ville gerne have styrket udskolingen, og vi ville endda være gået så langt, og have brugt alle de penge vi har fået stillet til rådighed på vores afgangsklasser. Rigtig mange af vores elever kommer ud med så dårlige karakterer, at de ikke kan komme videre i uddannelsessystemet, man kunne sagtens have lavet tiltag målrettet dem. Vi har en forpligtelse til at handle, og det skal helst være i morgen og ikke til næste år, sagde han.

Socialdemokraterne så til gengæld hellere at pengene blev brugt i indskolingen.

- Vi er enige om, at folkeskolen skal styrkes, og vi er enige om, at vi skal have så mange som muligt ud af skolen med minimumskarakteren 02. Vi tror bare, at det lange seje træk er vejen frem, og derfor så vi helst at man lagde vægten der. Det er forskellen på vores politik, sagde Gunver Jensen (S).

Niels Erik Danielsen (EL) var meget enig med Gunver Jensen.

- Der findes ikke et »quick fix«. Hvis vi skal forbedre folkeskolen, så er vi nød til at tage udgangspunkt i indskolingen, og måske også i daginstitutionerne, sagde han.

Kirsten Rask (S) var talsmand for en helt tredje fremgangsmåde.

- Jeg stemmer naturligvis sammen med min gruppe, men personligt havde jeg gerne set, at man havde brugt pengene mere målrettet på de skoler, hvor der var det største behov. I stedet for blot at fordele dem efter elevtal, sagde hun.

Kristian Kallenbach var godt tilfreds, med det forlig man havde forhandlet sig frem til.

- Jeg tror at vi får mest ud af at fordele pengene ud til skolerne. De ved selv, hvor der er mest brug for dem, sagde han.

Fordelingen blev vedtaget enstemmigt efter debatten.