Folkemøde får støtte igen i år

Folkemøde Kalundborg i Høng holdes den 29. august 2020 for sjette gang på arealerne omkring Høng Centeret i et samarbejde med Høng Centeret og Mogens Gyldenvang.

Folkemødet er flyttet fra sidst i maj til sidst i august for derved at komme fri af helligdage.

- Foreningen skal bare ikke regne med, at de bliver med at få samme støtte hvert år, fordi vi vil også have mulighed for at kunne støtte nye initiativer.