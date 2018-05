Se billedserie En koncentreret borgmester Martin Damm forsøger at få Manchester United til at score i arvefjendeopgøret mod Liverpool. Det lykkedes dog ikke, og kampen endte 0-0. HGs bestyrelse vandt på straffespark.

Send til din ven. X Artiklen: Folkemøde: Straffesparksnederlag til kommunalpolitikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folkemøde: Straffesparksnederlag til kommunalpolitikere

Kalundborg - 26. maj 2018 kl. 14:53 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkemøde Kalundborg i Høng er også sjove og anderledes indslag.

Et af dem stod HG Esport for. HG Esport er Høng Gymnastikforenings e-sportsafdeling. I næste uge starter de et hold op i fodboldspillet FIFA, og i den anledning havde HGs bestyrelse udfordret fire kommunalbestyrelsesmedlemmer til en dyst i spillet.

Der blev råbt »naaaj«, og »ååårhh det var tæt på« flere gange, men ingen af spillerne (der blev spillet 2mod2 med dobbeltudskiftning i halvlegen) formåede at score i kampen. Derfor endte det 0-0 i den ellers klassiske dyst mellem Manchester United (politikerne) og Liverpool, og de to hold måtte ud i straffesparkskonkurrence for at afgøre det.

Her var det op til borgmester Martin Damm og først Gitte Johansen (V) og siden Aase Due (S) at sparke æren hjem til politikerne. Det lykkedes ikke og bestyrelsen i HG kunne derfor strække armene i vejret og efterfølgende modtage pokalen for en 2-0-sejr i straffesparkskonkurrencen.

Skulle I ikke have spillet mod nogle af e-sportsudøverne i stedet for mod deres bestyrelse?

- Er du gal, så havde vi tabt 10-0, lød det fra Gitte Johansen efterfølgende.

HG Esport har på nuværende tidspunkt 23 betalende medlemmer, der primært spiller skydespillet Overwatch og League of Legends. Her har trænerne Timmi Pedersen (Overwatch) og Mathias Kjellberg (League of Legends) begge været på et trænerkursus for e-sportstrænere.

Simon Christensson bliver HGs FIFA-træner og skal på samme trænerkursus, når der er mulighed for det.