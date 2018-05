Der var ikke mange tilhørere til skoledebatten i starten, men flere kom dog til sidenhen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Folkemøde: Arbejdstidsaftale fyldte i skoledebat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folkemøde: Arbejdstidsaftale fyldte i skoledebat

Kalundborg - 26. maj 2018 kl. 14:55 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Og så tror jeg, vi er klar til at gå videre...

Ordstyrer jesper Boesen ville egentlig gerne føre debatten i Telt 4 på Folkemøde Kalundborg i Høng fra at handle om en lokalaftale om lærernes arbejdstid i Kalundborg Kommune og over på et andet emne.

Men så kunne man pludselig høre Musisk Skoles Cirkus Olaiski komme marcherende, mens de spillede »When the Saints Go Marching In«, og en opmærksom tilskuer til debatten oplyste Jesper Boesen om, at de var gået over tid. Derfor var arbejdstidsaftalen for lærerne, som Kalundborg Kommune ikke har som en af bare 14 kommuner i landet, det overskyggende tema i debatten om folkeskolens fremtid.

Formand for Kalundborg Lærerkreds, Karen Sørensen, er stærk fortaler for en aftale.

- Når lærere udefra ringer for at høre om forholdene i Kalundborg, spørger de ikke til løn, men til om vi har en arbejdstidsaftale, sagde hun.

En anden paneldeltager, Kristine Vesterskov Olsen (S), ser også gerne en aftale.

- Vi må se på den arbejdstidsaftale. Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor det er så svært, lød det fra politikeren, der er næstformand i Børn- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune.

Udvalgsformand Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) deltog også i panelet. Han mener ikke, at en aftale er det væsentligste.

- Det er ikke afgørende, om Karen Sørensen og Martin Damms underskrift står på et stykke papir. Det vigtigste er en prioritering af de lokale forhold på den enkelte skole. Så kan det godt være, at der er ting, vi skal se på, men det skal tage udgangspunkt i den lokale skole, sagde han.

Det medførte en lidt spydig kommentar fra ordstyreren.

- Ja, og det er vist nogenlunde så klart, som Karl-Åge vil sige det, så lad os gå videre, sagde Jesper Boesen.

Her kom en af tilskuerne på banen. Et medlem af Dansk Folkepartis Ungdom ville høre politikernes holdning til niveauopdelt undervisning. Hans interesse blev delt af et medlem af Danmarks Socialdemokratisk Ungdom, der selv havde gode erfaringer med det fra sin skoletid i Slagelse.

- Jeg tror, det vil give god mening. Jeg går selv i gymnasiet og her er klasserne for store til, at man kan rykke de svage elever, lød det.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen mente, at de unge har fat i noget.

- Vi er inde på kernen her. Hvis ikke man gør den enkelte elev så dygtig som muligt, taber vi kunderne til friskolerne, sagde han.

En anden tilskuer mente dog ikke, at han havde svaret ordentligt på, hvorfor Kalundborg ikke skal have en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Lidt efter blev musikken for høj og debatten endte derfor nogenlunde, hvor den startede.